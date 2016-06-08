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بالصور.. محافظ الغربية يشكل لجنة لحصر المنشآت الصناعية المخالفة على مصرف كتشنر

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بالصور.. محافظ الغربية يشكل لجنة لحصر المنشآت الصناعية المخالفة على مصرف كتشنر بالصور.. محافظ الغربية يشكل لجنة لحصر المنشآت الصناعية المخالفة على مصرف كتشنر
قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الصناعية وحصر المخالف منها المستمر فى الصرف المباشر على المصارف المائية وخاصة مصرف كتشنر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم لمناقشة الوضع البيئى لمصرف الغربية الرئيسى (كتشنر) واستمع خلاله إلى عرض من رئيس جهاز شئون البيئة عن مصادر التلوث وبيان بالمنشأت التى تقوم بالصرف على مصرف كتشنر وموقفها البيئى وما تتخذة وزارة البيئة فى مجال الصرف الصناعى وبيان الشركات التى انتهت من توفيق أوضاعها وعددهم 7 والتى جارى توفيق أوضاعها وعددهم 14 والتى لم توفق أوضاعها حتى الآن وعددهم9 .

وأضاف مسئول جهاز البيئة أن تشغيل محطة مياة الصرف الصحى بالمحلة الكبرى سيقضى على جزء كبير من مشكلة التلوث، حيث تم ربط خط الطرد الواصل لمحطة رفع المشحمة إلى محطة معالجة محطة الرفع الصناعى بالدواخلية.

ووجة محافظ الغربية اللجنة بالنزول المباشر إلى أصحاب المنشآت الصناعية وتوثيق عملية المخالفة على الطبيعة بالتصوير واتخاذ أشد الإجراءات القانونية عقوبة إلى غلق المنشأة ووضع حراسة أمنية لعدم فتحها وقطع الكهرباء والمياة عن هذة المنشآت المخالفة.

كما وجة محافظ الغربية رؤساء المدن بتقديم قروض لأصحاب هذة المنشآت من المشروع المجتمعى(مشروعك) لدعم ومساعدة اصحاب هذة المنشآت لتوفيق أوضاعها مطالبا أصحاب المنشآت المخالفة بسرعة توفيق أوضاعهم وعمل محطات تنقية ووحدات معالجة للصرف طبقا للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين وأمهلهم موعد أقصاه شهر بعد تقديم خطة توفيق أوضاع يوافق عليها جهاز شئون البيئة.

حضر الاجتماع اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة ورؤساء مدينة المحلة الكبرى وطنطا وقطور ورئيس جهاز شئون البيئة ومسؤول الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأصحاب المنشآت الصناعية المخالفة.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>- جهاز شئون البيئة: خطة لتوفيق أوضاع مصادر الصرف الصناعى على مصرف "كتشنر"

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