نيويورك تطلق اسم الأسطورة "محمد على كلاى" على أحد أهم شوارعها

أطلقت ولاية نيويورك الأمريكية اسم الملاكم الأسطورى الراحل محمد على على أحد أهم شوارعها لمدة أسبوع تكريمًا لذكراه، وهو شارع 33 القريب من مبنى ماديسون سكوير جاردن الشهير، أحد أيقونات المدينة الرياضية والترفيهية حيث لعب فيه "على" ثمانية مرات فى منافسات هامة فى مشواره الرياضى.

وقال عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو، فى بيان له، أن محمد على، والذى وافته المنية يوم الجمعة عن 74 عامًا، قد كان "على مستوى لقبه (الأعظم) خلال حياته مرة بعد الأخرى، واليوم نحن نعرب عن تقديرنا لهذا الرجل فى قلب المدينة، فـ"على" لم يتراجع قط فى معركة داخل أو خارج الحلبة".

من جانبه، قال المتحدث باسم ماديسون سكوير جاردن، إن "محمد على" كان واحدًا من أهم الرموز التى شرفت المبنى بالحضور، ومباراياته الثمانى فى الحلبة الأشهر بالعالم بما فيها ملحمته ومباراة القرن ضد الملاكم الأسطورى جو فريزر فى 1971 ساعدته فى ثقل سمعته كأحد أعظم الملاكمين على الإطلاق، كما ساهمت فى استمرار تركة ماديسون سكوير جاردن كقبلة الملاكمين".

وبرز اسم "كلاى" بالفعل على يافطات الشارع الهام فى قلب نيويورك، وفاز على بلقب بطل العالم فى الملاكمة لثلاث مرات، ومن بين 56 مباراة، فاز فى 37 منها بالضربة القاضية وخسر فى خمسة مباريات فقط. إلا أن البطل ذى الأصول الأفريقية، والذى اعتنق الإسلام فى 1964، لم يكتسب شهرته من الملاكمة فقط، بل رفضه الالتحاق بالجيش الأمريكى فى حربه ضد فيتنام ومواقفه المدافعة عن حقوق الأقليات أيضًا أكسبته شهرة واسعة.

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