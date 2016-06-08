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سياسية هندوسية: حان الوقت لأن تكون الهند خالية من المسلمين

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سياسية هندوسية: حان الوقت لأن تكون الهند خالية من المسلمين سياسية هندوسية: حان الوقت لأن تكون الهند خالية من المسلمين
دعت سياسية هندية إلى جعل الهند بلدا خاليا من المسلمين، وقالت إن الوقت قد حان لتحقيق ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية.

وقالت سادهفى براشى، الناشطة السياسية الهندوسية المعروفة بإثارة الجدل فى الهند، والتى سبق وأن اتهمت مرات عديدة بإلقاء خطابات تحض على كراهية المسلمين، إن مهمة جعل الهند خالية من "الكونجرس"، وهو الدعوة التى يطالب بها البعض، قد نجحت، على حد زعمها، وقد حان الوقت الآن لتخليص البلاد من المسلمين، ونحن نعمل على ذلك.

وجاءت كلمتها فى أحد المناطق التى شهدت صداما مؤخرا بين المسلمين والهندوس والذى أدى إلى إصابة 32 شخصا.

وكانت براشى قد ظهرت مرارا فى وسائل الإعلام تطالب المشاهدين بمقاطعة أفلام بوليوود التى يقوم ببطولتها مسلمين من أمثال شاروخان، وتطالب بالتحقق فى المؤسسات التعليمية للمسلمين لمراجعة ما وصفته بالأنشطة المعادية للدولة.

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المسلمين فى الهند أكثر من مائتى مليون نسمة.

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