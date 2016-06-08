علمي طفلك العبادات في رمضان عن طريق الرسم والتلوين

يمكنك سيدتي الأم أن تنجحي في تشجيع طفلك على الصيام وكذلك القيام بباقي العبادات عن طريق الرسم والتلوين، وقد اختارت لك "سيدتي نت" هذه النماذج للرسومات التي يستطيع طفلك من خلالها تسجيل انجازاته والتحفيز أكثر وأكثر لكي يصوم مثل الكبار كالتالي:

رسم الفوانيس

اطبعي على ورقة بيضاء ثلاثين فانوساً بالأبيض والأسود، واطلبي من طفلك أن يلون كل يوم يصومه بفانوس بألوان زاهية وبذلك يستطيع أن يحصى عدد الأيام التي صامها ويفتخر بها.



حفظ القرآن الكريم

اعتمدي شهر رمضان لكي يحفظ طفلك جزء من القرآن الكريم، وذلك عن طريق اللوحة المرسومة بالأبيض والأسود وهي منظر طبيعي وعليه أن يلون كل جزء خاص بالسورة التي يحفظها، يمكنك تطبيق الرسم على جزأي عم وتبارك.



لوحة المناطيد والأهلة

ويمكنك أن تضعيها على حائط في البيت أو خزانة ويلون طفلك كل يوم رقم اليوم الذي صامه حتى تكتمل اللوحة ويكتمل الشهر بالصيام وتبدو اللوحة جميلة زاهية.



لوحة البط

هي لوحة جميلة يقوم الطفل بتلوين جزء منها عن كل يوم صيام حتى تكتمل اللوحة بالبطة وأولادها والطبيعة الجميلة.



حديقتي في رمضان

هي لوحة تجمع ما بين ما أنجزه الطفل من تلاوة القرآن الكريم والصيام وقراءة الأذكار وعليه تلوينها حسب ما ينجزه، ويحتفظ بها مع باقي اللوحات لكي يضمها للوحات قادمة في السنوات القادمة وتبقى ذكرى جميلة عندما يكبر.