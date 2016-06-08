أمهات يطالبن بوقف برنامج رامز جلال "رامز بيلعب بالنار"

أطلقت سيدات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نداء عبارة عن هاشتاغ باسم اوقفوا رامز جلال! وقد قادته الناشطة سارة الذهبي وذلك بعد أن قام أحد الأطفال بمحاولة لإشعال النار بشقيقته الصغيرة بواسطة عود الكبريت المشتعل في محاولة منه لتقليد برنامج "رامز يلعب بالنار" الذي يعرض في رمضان 2016 حين أعلنت أمه غضبها، وحاولت معاقبته رد الطفل على أمه بقوله: أنا عايز اعمل زي رامز، ما أنتي وبابا كنتو بتضحكو قبل شوية على رامز وهو بيولع النار.......

"سيدتي نت" نقلت هذه القضية الخطيرة، وهي محاولة الأطفال تقليد برنامج رامز بيلعب بالنار للدكتور رفيق التلولي "الأخصائي النفسي" حيث أشار إلى عدة نقاط هامة يجب أن نوجه لها الأمهات والآباء كالتالي:

• الطفل بطبعه وتركيبته النفسية يحب تقليد الكبار فيجب أن نكون حريصين على كل ما تقع عليه عينيه.

• من الصعب أن يفهم أن البرنامج قد يكون مفبركاً وبالاتفاق مع النجوم، لأنه يأخذ بالحقائق التي يراها أمامه فقط.

• الأم والأب هما القدوة ومتى رأى الطفل أنهما يضحكان على موقف ما فسوف يحاول تقليده فلذلك حاول أن يحرق أخته للأسف.

• يجب ألا تسمح الأمهات للأطفال بمشاهدة برامج العنف بأي طريقة.

• الاستهانة بأرواح الغير ومشاعرهم كما يعرض البرنامج يجب أن ننفر منها الطفل.

• على الأمهات أن يمتنعن عن مشاهدة البرنامج في حال وجود الأطفال، واستبداله ببرامج أخرى.

• على الأمهات أن يبعدن كل ما يشكل خطراً عن أيدي الأطفال مثل الحبال والسكاكين والكبريت والشمع، لأنها تؤدي للحرائق والموت ومحاولات إيذاء النفس أو الغير.

• البرنامج يحتوي على ألفاظ نابية دون تشفير ويتعلمها الطفل بسهولة وسرعة للأسف لأنه يرى الجميع يضحك عليها.