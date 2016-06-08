كيف تحمى نفسك من الأخطاء الطبية؟.. اخبر طبيبك بأدويتك

الخطأ الطبى هو السبب الرئيسى الثالث للوفاة فى الولايات المتحدة، بعد أمراض القلب والسرطان، وهناك أكثر من 250 ألف أمريكى يموتون نتيجة أخطاء الدواء والأخطاء الجراحية، وفقا لتقرير جديد مثير للقلق.

وقال الباحثون بقيادة الدكتور مارتن المكارى ومايكل دانيال من جامعة جونز هوبكنز، إن الخطأ البشرى لا يمكن القضاء عليه كلياً من الرعاية الصحية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية فى الممارسات الطبية مع زيادة الوعى بهذه المشكلة.

ووفقاً لوكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة، فإن الأميركيين الأكبر سناً هم الأكثر عرضة لخطر حدوث الأخطاء الطبية، وما لا يقل عن واحد فى كل سبعة مرضى الرعاية الطبية يتعرضون إلى الأخطاء الطبية التى تحدث فى المستشفيات والعيادات ومراكز الجراحة.

>وفى السياق ذاته قدم الموقع الإخبارى الأمريكى “Newsmax Health”، خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل احتمالات الوقوع ضحية للأخطاء الطبية، وتشمل:

الأدوية:

>• تأكد من أن طبيبك لديه معرفة بكل الأدوية التى تتناولها، وهذا يشمل الوصفات الطبية والأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات والأعشاب.

>• تقديم جميع الأدوية والمكملات الغذائية عند زيارة الطبيب الخاص للمساعدة فى تحديد ما إذا كان هناك أى مشاكل من خلط الأدوية.

>• أخبر طبيبك عن أى حساسيات وردود الفعل السلبية من الأدوية لتجنب كتابة وصفه شيء يمكن أن يؤذيك.

>• عندما يكتب الطبيب الوصفة الطبية "الروشتة" تأكد من أنك تستطيع قراءتها، فإذا كنت لا تستطيع قراءة الكتابة اليدوية للطبيب، فإن الصيدلى لن يكون قادراً على قراءتها أيضاً.

>طلب معلومات عن الأدوية الموصوفة لك:

ما هو الدواء؟ ما هى الآثار الجانبية الممكنة؟ ماذا على أن أفعل إذا تخلفت عن الجرعة؟ يمكن استخدامه مع أدوية أخرى أو المكملات الغذائية؟

الإقامة فى المستشفى:

>• أثناء الإقامة فى المستشفى، أطلب من جميع العاملين فى الرعاية الصحية الذين سوف يتعاملون معك، ضرورة غسل أيديهم للحد من خطر الإصابة بعدوى.

>• إذا كنت تخضع لعملية جراحية، تأكد من أن الطبيب والجراح يتفقون معاً وما سيتم القيام به خلال الجراحة.

>• اختيار المستشفى المتميزة فى الجراحة التى تحتاج إليها.

>• تحدث مع الطبيب وليس الممرضة إذا كان لديك أسئلة أو استفسارات.

>• اطلب من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء للاستماع إلى مناقشات الطبيب.

>• تعرف على حالتك، وخيارات العلاج عن طريق استشارة الطبيب واستخدام مصادر أخرى موثوق بها، بما فى ذلك مواقع الصحة ذو السمعة الطيبة والمشهورة، للتأكد من أنك تحصل على أحدث وأفضل رعاية لحالتك.

وخلاصة القول أن أفضل طريقة يمكن أن تساعدك على منع الأخطاء هو أن تكون عضوا فاعلاً فى فريق الرعاية الصحية الخاص بك، وهذا يعنى المشاركة فى كل قرار حول الرعاية الصحية الخاصة بك، حيث أظهرت الأبحاث أن المرضى الذين هم أكثر انخراطاً مع الأطباء التى ترعاهم يميلون إلى الحصول على نتائج أفضل.

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