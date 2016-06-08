تقرير: جيمس رودريجيز ليس للبيع

قال تقرير صحفي إسباني إن نادي ريال مدريد يرفض رفضا قاطعا بيع صانع ألعابه جيمس رودريجيز.

وحسب ما ورد بصحيفة "آس" الإسبانية فإن كل الأندية المهتمة بضم اللاعب مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد سيواجهون رفضا قاطعا من ريال مدريد بترك اللاعب يرحل إليهم.

ولم يشارك جيمس رودريجيز هذا الموسم بقوة مع النادي الملكي إذ أنه شارك في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 10 أخرين.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إما إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو تشيلسي أو بايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان لكن ريال مدريد نفى أن يكون اللاعب متاحا للبيع خلال الصيف الجاري.

ويشارك رودريجيز مع منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2016 ضمن المجموعة الأولى وقاد منتخب بلاده للتأهل لدور الثمانية بعد الفوز في أول مباراتين ضد أمريكا وباراجواي وسجل جيمس هدفا في كل مباراة.