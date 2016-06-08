تقرير#في_اليورو – على طريقة اليونان والتشيك.. من يكون الحصان الأسود في البطولة؟

في معظم البطولات الكبيرة يكون هناك منتخبا أو فريقا لا يتوقع منه تقديم أي شيء، ثم يفاجئ الجميع ويستمر في السباق، إما يتوج بالبطولة أو يكون ضمن الأربعة الكبار.

ذلك المنتخب نطلق عليه لقب "الحصان الأسود"، كان لدينا في يورو 2004 اليونان والتشيك وفي يورو 2008 كان هناك روسيا.

فمن يكون الحصان الأسود لبطولة يورو 2016؟ نرصد لكم أبرز خمسة منتخبات مرشحة لذلك اللقب.

سويسرا

يتولى مهمة تدريب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش مدرب لاتسيو السابق وتوج مع نسور العاصمة بلقب كأس إيطاليا موسم 2012-2013، ودرب في سويسرا عدة أندية مثل يانج بويز وسيون.

منتخب سويسرا كان ضمن المجموعة الخامسة في سباق التأهل، وصعد كثاني مجموعته برصيد 21 نقطة خلف إنجلترا برصيد 9 نقاط.

يمتلك منتخب سويسرا عددا من العناصر التي تؤهله لكي يكون منافسا قويا، حراسة المرمى لديه يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ وفي الدفاع لديه ستيفان ليشتستاينر لاعب يوفنتوس وفابيان شار.

إن انتقلنا لخط الوسط فلدينا جرانيت تشاكا لاعب أرسنال وفالون بيرامي المخضرم لاعب واتفورد والموهوب الصغير دينيس زكريا لاعب يانج بويز وشيردان شاكيري لاعب ستوك سيتي.

في خط الهجوم هناك الموهوب بريل إمبولو لاعب بازل وهاريس سيفيروفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت وأدمير محمدي لاعب باير ليفركوزن.

في حالة تأهله كثاني المجموعة الأولى فإنه سيواجه ثاني المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أوكرانيا وألمانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية.

وإن تأهل كأول المجموعة فإنه سيواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

بولندا

أدام نوالكا هو مدرب المنتخب منذ عام 2013، كان ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات وتأهل في المركز الثاني برصيد 21 نقطة خلف ألمانيا في المركز الأول بـ22 نقطة.

يقع في يورو 2016 ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات ألمانيا وأوكرانيا وأيرلندا الشمالية.

تلك هي مشاركته الثالثة بالبطولة بعد عام 2008 و2012 وفي المرتين خرج من دور المجموعات وحاليا يمتلك فرصة لا بأس بها لتخطي ذلك الدور.

لدى المنتخب البولندي عدد من النجوم مثل القائد روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ وأركاديوش ميليك نجم أياكس وبيتور زيلسنكي لاعب إمبولي وجرزيجورز كريتشوفياك نجم إشبيلية وياكوب بلاتشكوفسكي لاعب فيورنتينا بالإضافة لكميل جيلك مدافع تورينو ولوكاس بيتشك لاعب بروسيا دورتموند.

في حالة تأهله كثاني مجموعته فإنه يواجه ثاني المجموعة الأولى، وإن تأهل كأفضل ثالث فإنه يواجه أول المجموعة الاولى، وفي حالة تأهله كأول المجموعة فسيواجه أفضل ثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

روسيا

مدربه هو ليونيد سلوتسكي الذي يتولى مهمة تدريب سيسكا موسكو وحقق معه لقب الدوري الروسي 3 مرات وكأس روسيا مرتين ولقب السوبر الروسي مرتين.

أفضل مشاركة للدب الروسي في بطولة اليورو كان عام 2008 حينما حصل على المركز الثالث بالبطولة وكان الحصان الأسود بها.

حاليا يمتلك المنتخب عدة عناصر متميزة مثل أليسكاندر كوكورين مهاجم زينيت سان بيترسبرج وزميله في الفريق والمنتخب متوسط الميدان أولج شاتوف وكذلك المخضرم رومان شيركوف لاعب سيسكا موسكو وفي الدفاع رومان نيوشتادتير لاعب شالكة وديمتري كومباروف لاعب سباتاك موسكو.

في حالة تأهل كتيبة المدرب ليونيد سلوتسكي كأول المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا وويلز وسلوفاكيا فسيواجه أفضل مركز ثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفي حالة تأهله كمركز ثاني فسيواجه ثاني المجموعة السادسة، وفي حالة تأهله كأفضل ثالث سيواجه أول المجموعة الرابعة.

ويلز

في نفس مجموعة روسيا هناك ويلز الذي يدربه كريس كولمان، تولى المهمة في 2012، فشل في التأهل بطولة كأس العالم 2014 بعد أن احتل المركز قبل الأخير في المجموعة الأولى التي ضمت بلجيكا وكرواتيا وصربيا واسكتلندا ومقدونيا.

بينما في بطولة يورو 2016 تأهل كثاني مجموعته بعد بلجيكا الذي تأهل أول برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن ويلز، وضمت المجموعة أيضا البوسنة والهرسك وإسرائيل وقبرص وأندورا.

يضم منتخب ويلز عددا من النجوم مثل في الدفاع بن دافيز لاعب توتنام وجيمس تشيستر لاعب وست بروميتش ألبيون وجيمس كولينز مدافع وست هام يونايتد.

كما يتواجد أيضا جو ألين متوسط ميدان ليفربول وأندي كينج لاعب ليستر سيتي وآرون رامسي نجم أرسنال وجو ليدلي لاعب كريستال بالاس، وفي الهجوم هناك جاريث بيل نجم ريال مدريد.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ ويلز التي يشارك بها في بطولة يورو، في حالة تأهل كتيبة المدرب كولمان كأول المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا وروسيا وسلوفاكيا فسيواجه أفضل مركز ثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة، وفي حالة تأهله كمركز ثاني فسيواجه ثاني المجموعة السادسة، وفي حالة تأهله كأفضل ثالث سيواجه أول المجموعة الرابعة.

أيرلندا

يقود منتخب أيرلندا مارتن أونيل مدرب أستون فيلا وسيلتك وسندرلاند وليستر سيتي ونورويتش سيتي السابق، وحقق لقب كأس الرابطة مرتين مع ليستر سيتي وبطولة الدوري الاسكتلندي مع سيلتك ثلاثة مرات وكأس اسكتلندا ثلاثة مرات وكأس الرابطة مرة ووصل لنهائي الدوي الأوروبي في موسم 2002-2003 ولكنه خسر من بورتو.

يذخر المنتخب الأيرلندي بعدد من الأسماء المتميزة مثل شيموس كولمان مدافع إيفرتون وجون أوشيه مدافع سندرلاند وستيفن وارد مدافع بيرنلي، وفي خط الوسط هناك جلين ويلان لاعب ستوك سيتي وأيدن ماكجيدي لاعب إيفرتون وزميله جيمس ماكارثي وديفيد مايلر لاعب هال سيتي ووس هولاهان لاعب نورويتش سيتي، وفي الهجوم يلعب شين لونج مهاجم ساوثامبتون وروبي كين المخضرم لاعب لوس أنجلوس جالاكسي وجوناثان والترز لاعب ستوك سيتي.

يقع ضمن المجموعة الخامسة القوية التي تضم منتخبات بلجيكا وإيطاليا والسويد، في حالة تأهله كأول مجموعته سيواجه ثاني المجموعة الرابعة وفي حالة تأهله كأفضل ثالث في مجموعته سيواجه أول المجموعة الأولى، وإن تأهل كثاني المجموعة سيواجه أول المجموعة السادسة.