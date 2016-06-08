رسميا - مانشستر يونايتد يضم مدافع فياريال.. أولى صفقات مورينيو

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا عن ضم إريك بايلي مدافع فياريال الذي مازال ينتظر الحصول على تصريحا العمل لتتم الصفقة بشكل نهائي حسبما أعلن النادي، لتكون أول صفقات المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو.

ووقع مدافع فياريال لمانشستر يونايتد على عقد يمتد لأربعة أعوام مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين حسب رغبة الشياطين الحمر.

وكان صاحب الـ22 عاما قد شارك في 47 مباراة مع فياريال منذ انضمامه للفريق في يناير 2015 بمبلغ 5 ملايين يورو.

كما شارك بايلي في 15 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار وتوج بطلا لأمم أفريقيا 2015 وشارك في 6 مباريات خلال تلك البطولة.

وصرح بايلي عقب انضمامه للشياطين الحمر "إنه حلم تحقق أن انضم لمانشستر يونايتد، وألعب كرة القدم في أعلى مستوى".

في حين أن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر تحدث عن اللاعب قائلا:"إريك مدافع شاب لديه موهبة طبيعية وتقدم كثيرا وقد يصبح واحدا من أفضل المدافعين في العالم".

وكانت عدد من التقارير قد ألمحت إلى أن اللاعب قد اجتاز الفحص الطبي صباح يوم الأربعاء، وأشارت إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني.

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