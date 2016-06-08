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تنس - إيقاف ماريا شارابوفا عامين لثبوت تعاطيها منشطات

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تنس - إيقاف ماريا شارابوفا عامين لثبوت تعاطيها منشطات تنس - إيقاف ماريا شارابوفا عامين لثبوت تعاطيها منشطات

(إفي) أعلن الاتحاد الدولي للتنس اليوم الأربعاء معاقبة اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى سابقا، بالإيقاف عامين، عقب ثبوت تعاطيها المنشطات في الكشف الذي خضعت له يوم 26 يناير الماضي خلال مشاركتها ببطولة استراليا المفتوحة.

وأكد الاتحاد أن العقوبة تبدأ من ذلك اليوم وتنتهي يوم 26 يناير 2018، وذلك طبقا للمادة رقم 8.1 من برنامج مكافحة المنشطات في التنس.

وكانت اللاعبة الروسية البالغة من العمر 29 عاما والمتوجة ببطولات الجراند سلام خمس مرات، قد أعلنت في مارس الماضي عن ثبوت تعاطيها مادة الميلدونيوم، التي كانت تستخدمها منذ كان عمرها عشر سنوات والتي دخلت قائمة الأدوية المحظورة منذ بداية العام الجاري.

وفي بيان للاتحاد أشار إلى أن عينة البول الذي تم أخذها من اللاعبة عقب مباراة ربع نهائي استراليا المفتوحة، والتي تم تحليلها في مونتريال بكندا ظهرت فيها مادة الميلدونيوم، وهي "مغير للتمثيل الغذائي" يتم تصنيعها في لاتفيا وتزيد من الأداء البدني والذهني.

وأدرجت مادة ميلدونيوم على قائمة المواد المحظورة منذ الأول من يناير 2016 سواء من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو برنامج مكافحة المنشطات في التنس.

ومثلت اللاعبة الروسية في مؤتمر صحفي يوم 7 مارس الماضي لتقر أنها ارتكبت خطئا كبيرا ولم تكن تعرف أنها أدرجت على قائمة المواد المحظورة، وأنها تتحمل المسئولية كاملة، وقالت إنها لا ترغب في انهاء مسيرتها على هذا النحو، مطالبة بمنحها "فرصة ثانية".

وقالت إنها كانت تتناول الميلدونيوم طوال 10 سنوات للعلاج من سلسلة من المشكلات الصحية مثل نزلات البرد المتكررة وعدم انتظام ضربات القلب ولمؤشرات بمعاناتها من داء السكري، المنتقل إليها بالوراثة.

وأضافت في تصريحات لاحقة "لا أبحث عن أعذار بعدم معرفتي بحظر العقار. لقد تحدثت عن وصولي بريد الكتروني يوم 22 ديسمبر حول حظر الميلدونيوم. كان ينبغي علي إعطاء الامر مزيد من الاهتمام".

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