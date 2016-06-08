الفيفا يبريء تشيلسي في قضية انتقال صلاح لروما

برأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشيلسي الإنجليزي من أي مخالفات في صفقة انتقال جناحه المصري السابق محمد صلاح إلى روما الإيطالي.

وكان فيورنتينا – الذي لعب له صلاح في النصف الثاني من الموسم الماضي – قد اشتكى تشيلسي لدى الفيفا متهما النادي الإنجليزي بإنتهاك عقد الإعارة بين الناديين.

وكان فيورنتينا وتشيلسي قد حددا موعدا لرد صلاح على تمديد الإعارة، إلا أن صلاح لم يرد في الموعد ما اعتبره الفيولا موافقة من صلاح على مد الإعارة.

لذا اعترض فيورنتينا على إعارة صلاح لروما من تشيلسي وقدم شكوى ضد النادي الإنجليزي.

وأشارت شبكة (ESPN) أن متحدث للفيفا قال إن غرفة فض المنازعات تعاملت مع الأمر وأبلغت الأندية بنتيجة الشكوى اليوم الأربعاء.

ولا يعد القرار نهائيا بعد حيث أن من حق فيورنتينا الاستئناف على القرار.

وتألق صلاح مع روما – الذي يلعب له على سبيل الإعارة من تشيلسي – وصار هدافا للفريق هذا الموسم بـ14 هدفا.