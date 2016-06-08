مع من استقبلت التركية بيغوم بيرغورين رمضان في أمستردام؟

استقبلت الممثلة التركية بيغوم بيرغورين الشهيرة بقمر بطلة "ثمن عمري" مع صديقتها الممثلة نهير أردوغان وصديقهما المشترك إركان كوتتشاك كوستنديل أحد أبطال المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" أول أيام شهر رمضان المبارك في مدينة أمستردام الأوروبية حيث ذهبوا معاً لقضاء إجازة صيف مشتركة ممتعة بعيداً عن حرارة اسطنبول المرتفعة في هذا الوقت.

ووجدت بيغوم بيرغورين الشهيرة بقمر صعوبة في ركوب وقيادة دراجة هوائية في شوارع أمستردام لارتدائها تنورة ميني حدت من حريتها ،وسجل صديقاها نهير وإركان هذه اللحظة فوتغرافياً،وتداولها معجبوها بمرح في السوشيال ميديا،وعلقت بيغوم قائلة: "طفولتي كلها أمضيتها بركوب الدراجة الهوائية لكن تنورتي القصيرة حالت دون استمتاعي بركوبها كما اعتدت دائماً.

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