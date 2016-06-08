مسلسل " هي ودافنشي" لليلى علوي وخالد الصاوي مهدد بالإيقاف

مسلسل " هي ودافنشي " الذي يقوم ببطولته النجمة ليلى علوي والنجم خالد الصاوي مهدد بعدم عرضه بعد أن طالب سعدني السلاموني بوقف مسلسل "هي ودافنشي" الذي يعرض الآن في معظم قنوات مصر والوطن العربي لأن المسلسل منقول نصاً من روايتة الشعرية رواية دافنشي التي صدرت من المجلس الأعلى للثقافة المصرية من سلسلة "كبار الكتاب" بقيادة الدكتور محمد عفيفي والدكتور سمير مندي وعزة أبو اليذيد. ورواية دافنشي تباع بالأسواق الآن وبمكتبة المجلس الأعلى للثقافة وتمت كتباتها عام 2004 وكانت بذرة مشروعه العلمي الشهير "محو الأمية البصرية "كما أكد الكاتب على وقف المسلسل حتى يعود لة حقة الأدبي والمعنوي

يذكر أن المسلسل سيناريو وحوار محمد الحناوي ويشارك في بطولة مسلسل "هي ودافنشي" العديد من الفنانين منهم مي سليم وريم هلال وتميم عبدع وناهد رشدي وسعيد صديق وأحمد سعيد عبدالغني ومحمد أحمد ماهر، ويتولى إخراجه عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج ممدوح شاهين.