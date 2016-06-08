هل يرد ميشيل قزي على حليمة بولند؟ وكيف سيكون الرد؟

بعد إحراجها له وعدم القبول بتقبيله أثناء تسلم جائزة الموركس دور، انتشرت فيديوهات تعليق كثيرة، وكانت بمثابة استهزاء بالإعلامي ميشيل قزي، وبالموقف المحرج الذي تعرض له من قبل الإعلامية حليمة بولند، وخصوصاً بأنه أصبح مادة دسمة للبرامج الذي تعتمد على استغلال هذه المواقف والصيد في المياه العكرة، كما وصفتها حليمة بولند، التي أعلنت تعقيباً على هذا الأمر بأنه أقل من عادي، فهي لا تقبل زملاءها ولا تقبل الرجال أصلاً، وهذا الأمر معروف عنها، ولكن تصافح زملاءها وهذا عادي، ومن ناحيته لم يرد قزي على هذا الأمر، ولا حتى على تعليقات زملائه، مثل عادل كرم الذي اعتبر أن هذا الموقف كان مادة دسمة لآخر حلقات برنامجه هيدا حكي.