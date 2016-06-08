غادة عادل: ربنا ينتقم منك يا رامز يا جلال وعمرو أديب يكشف الفبركة

رغم أن تصوير حلقة أمس من برنامج "رامز بيلعب بالنار" مع النجمة غادة عادل تم منذ فترة طويلة، إلا أنها أصرت أن تشارك جمهورها الشعور بالرعب، للرد على كل التغريدات التي أكدت أن الحلقة مفبركة، ، فنشرت أولاً صورة لها من كواليس الحلقة وعلقت عليها قائلة: "ربنا ينتقم منك يا رامز"، وبعدها أعادت كتابة جملتها الأخيرة أنا مسامحة ولكن منتظرة رأى جمهوري!!

حلقة أمس شهدت أطول عبارات حسد يطلقها رامز جلال تغزلاً في جمال غادة عادل وشبابها الدائم رغم إنجابها لخمسة أطفال، كما حذر رامز كل فريق العمل معه من المساس بغادة تحاشياً لغيرة زوجها المخرج مجدي الهواري، ولكن رد فعل غادة الهادئ طوال الحلقة مقارنة برعب الحرائق والانفجارات دفع عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أن المشهد كله مفبرك، وهو ما أكده الإعلامي عمرو أديب الذي ادعي أنه تلقى دعوة للمشاركة بالبرنامج وكان على علم بكل التفاصيل قبل السفر للمغرب ولكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.