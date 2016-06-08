كيف حصد ناصر القصبي إعجاب احلام وبلقيس وعلا الفارس؟

يبدو أن الموسم الثاني من برنامج "سيلفي" سيكون أكثر نجاحاً من الموسم الأول، وهذا ما يؤكده تفاعل الجمهور العربي معه، خصوصاً وأنه عرف كيف يطبق نظرية أن الفن رسالة هادفة.

ولقد نجح ناصر القصبي في الحلقة الثانية من مسلسل "سيلفي 2" التي حملت عنوان" على مذهبك" أن يحصد إعجاب متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد معالجته بحكمة وموضوعية قضية المذهبية المستشرية في العالم العربي، ومن بين المغردين الذين أشادوا بالحلقة، أحلام التي كتبت "كلام جميل سنة- شيعة كلنا أخوان"، وبلقيس التي علقت "المثير في حلقة سيلفي لكنة حسين أبو عبد الزهراء بقدر إثارة موضوع الحلقة. الاحترام لجميع المذاهب"، وعلا الفارس التي قالت " حلقة سيلفي اليوم هي المبكي المضحك.نعم هوالواقع" .

ولقد توجّه ناصر القصبي بالشكر إلى جميع متابعيه الذين أثنوا على بالحلقة وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"إن الاتصالات تحاصرني بكل الإتجاهات ومن كل مكان، والأجمل أن الاشاده والاطراء من الطرفين سنة وشيعة."