الصورة الأولى من موقع تصوير فيلم Furious 8

نشر الممثل العالمي فين ديزل Vin Diesel أول صورة من موقع تصوير الجزء الجديد من فيلم Furious 8 على صفحته الخاصة في انستقرام.

وتظهر الصورة النجم البالغ من العمر 48 عاماً في موقع التصوير مع جميع أبطال الفيلم، وهو يحضن الممثلة ميشال رودريغوز Michelle Rodriguez البالغة من العمر 37 عاماً، إلى اليمين، وعن شماله النجمة شارلز ثيرون Charlize Theron البالغة من العمر 40 عاماً، والمنضمة حديثاً إلى فريق عمل الفيلم.

ومن المنتظر أن يحلّ محلّ النجم الراحل بول ووكر Paul Walker في الفيلم النجم الشاب سكوت ايستوود Scott Eastwood ، نجل الفنان الكبير كلينت ايستوود Clint Eastwood.

يذكر أن فيلم Furious 8 سيعرض في 14 أبريل/نيسان عام 2017.

سكوت إستوود ينضم لفريق"The Fast & The Furious 8"