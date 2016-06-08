المنتج والممثل إياد حجاج يضم الفنان العالمي مالكولم مكداول لفيلم "أحلام لم تراودني"

جدة: وحيد جميل

استطاع المنتج والفنان إياد حجاج أن يأتي بإضافة جديدة لفيلمه "أحلام لم تراودني"، الذي شرع في تصويره، حيث انضمّ إلى أسرة الفيلم الفنان العالمي مالكولم مكداول"Malcolm McDowell" ليؤدّي دور القاضي في الفليم، وهو الذي عمل أكثر من 250 فيلماً ومسلسلاً، من أشهرها"A Clockwork Orange" ، و "Halloween"و "The Artist"كما يشارك في بطولة الفيلم الممثلة روبين جيفينز، وتؤدّي شخصية هرناندز بدور محامية النيابة العامة، والفنان إياد حجاج يؤدّي شخصية سام ساهل، والممثلة فدلية جريس تلعب دور ليلى، بينما يؤدي الممثل إمانويل دومنيك دور أميليو، أما الممثلة جولسة سرابي من أصل إيراني فتلعب دور سوزان زوجة سام ساهال.

الممثل والمنتج إياد حجاج خصّ "سيدتي نت" بصور حصرية من الفيلم، ويقول إن التصوير يجري على قدم وساق، بأحدث تقنيات هوليود، وأحدث الكاميرات المستخدمة في تصوير الأفلام الهوليودية الشهيرة، بإدارة مدير التصوير جون ديفازيو "John DeFazio" الذي عمل على أفلام عديدة، من أشهرها فيلم The Canyons أو "الاخاديد" من بطولة الفنانة العالمية لينزي لوهان"Lindsay Lohan" . ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهايه شهر رمضان الكريم، وبعد عيد الفطر مباشرة يبدأ العمل على المونتاج والموسيقى التصويرية. وقد حرص إياد حجاج على إنتاج فيلم يجذب أنظار النقاد والإعلام الإمريكي والعالمي والمهرجانات العالمية والمحلية.

ويضيف إياد بأنه من أجل تحقيق الهدف الذي ينشده من إنتاج هذا الفيلم استعان بمصمم الملابس المعروف مارك روسكو، وهو من مدينة شيكاغو، وتولّى تصميم ملابس وفساتين بطلات الفيلم وجرافيتات الرجال (ربطات عنق). كذلك أسندت مهمة الإخراج للمخرج المصري العالمي محمود كامل، خاصة بعد أن اتفقت وجهة نظره للفيلم مع وجهة نظري، ولهذا نصرّ على صناعة فيلم من طراز جديد، بفكر عربي يخاطب قصصاً واقعية وآنية في أمريكا وجميع دول العالم.