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وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثانى إفطار رمضان.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية

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وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثانى إفطار رمضان.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثانى إفطار رمضان.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية

وزير الدفاع

شارك الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى وعدد من طلبة كلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار فى ثانى أيام شهر رمضان المبارك .

ويأتى الإفطار فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات .

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والإستقرار والإصرار على إقتلاع جذور الإرهاب .

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بحلول شهر رمضان المبارك ، وأشاد بالجهود المبذولة من أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل للقضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء مشيراً إلى النجاح الذى حققته قوات إنفاذ القانون خلال مراحل عملية “حق الشهيد ” .

وأكد القائد العام، الوقوف خلف القيادة السياسية التى تبذل كل طاقاتها لإحداث التنمية الحقيقية للدولة ومواجهة كافة التهديدات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تمس الأمن القومى المصرى .

وأوضح أن القوات المسلحة ماضية فى التصدى بكل حسم لأى محاولات تستهدف المساس بأمن القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات .

وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة ، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها ، مشيراً إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية ، مؤكداً أنهم خير أجناد الأرض وأنهم سيظلوا أوفياء للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه وإستقراره .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من رجال الجيش الثانى وطلبة كلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى وأداء المهام والواجبات المكلفين بها .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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