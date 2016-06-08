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الحكومة توافق على تعديل 3 اتفاقيات «التزام بترولية» سارية

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الحكومة توافق على تعديل 3 اتفاقيات «التزام بترولية» سارية الحكومة توافق على تعديل 3 اتفاقيات «التزام بترولية» سارية

مجلس الوزراء – أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروعات تعديل اتفاقيات التزامات بترولية سارية، وتتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أيوك برودكشن بي في” الإيطالية، وشركة “بي بي ” الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته.

كما تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أيوك برودكشن بي في” الإيطالية، وشركة “بي بي مصر” الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.

كما تتضمن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أيوك برودكشن بي في” الإيطالية، وشركة “بي بي مصر” الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.

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