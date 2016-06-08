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15 إطلالة من بلقيس فتحي بفساتين السهرات

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الأربعاء 08-06-2016 13:38

لقد اشتهرت النجمة بلقيس فتحي باختياراتها الرائعة في الموضة وبأناقتها التي فرضتها بقوة، لاسيّما على المسرح.
وتختار بلقيس أجمل تصاميم فساتين السهرة من دور أزياء عالمية ومحلية. ولعلّ أكثر ما لفتنا في اختيارات بلقيس من فساتين السهرة أنّها محافظة وتصاميمها راقية، كما أنّ تصميمها المفضّل هو الفستان ذو الأكمام الطويلة.

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ولكلّ سيّدة تبحث عن أناقة في السهرات بطريقة محتشمة، بعيداً عن البهرجة، بإمكانها أن تستوحي من فساتين بلقيس فتحي الـ15 التي جمعناها اليوم، والتي امتازت جميعها بتصميم الأكمام الطويلة. وقد تنوعت أشكال هذه الفساتين بشكل كبير وبعيد عن الملل.
فأحياناً، رأينا بلقيس تختار فستان سهرة بقصة ذيل السمكة، وأحياناً كان التصميم كبيراً وفاخراً، وأحياناً جاء تصميم الفستان عصرياً وبطول وصل حدّ الركبة، إلى جانب غير ذلك من الموديلات.
كذلك تنوّعت ألوان فساتين السهرة بشكل كبير، فكان منها الأحمر، والأزرق، والأصفر، والأبيض، والزهري، والأسود، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى الأقمشة، التي شاهدنا منها الشيفون، والتول، والحرير، والكريب، والدانتيل وغيرها.
وقد عمدت بلقيس فتحي إلى تزيين إطلالاتها بفساتين السهرة ذات الأكمام الطويلة بتصاميم مجوهرات ناعمة، أكملت بها إطلالاتها الساحرة.
فإذا كنت تبحثين عن إطلالة راقية وفاخرة في فساتين السهرة، وبعيدة من البهرجة أو التكلّف، فإنّ بإمكانك أن تستوحي من أناقة بلقيس فتحي.

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سيدتي