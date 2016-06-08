تومي هيلفيغر تطلق تشكيلة خاصة بشهر رمضان والعيد

أعلنت "تومي هيلفيجر" Tommy Hilfiger عن إطلاق مجموعتها الأساسية المحدودة الخاصة بشهر رمضان والعيد في المنطقة، والتي تطرحها حصرياً لدى فروعها في الشرق الأوسط. وتتميز المجموعة الحصرية المخصصة للسيدات والبنات بتصاميم أنيقة تجمع بين الأقمشة الفاخرة الغنية والألوان الدافئة والتفاصيل الدقيقة والخطوط الراقية. وتتوفر المجموعة المتميزة فقط لدى محلات "تومي هيلفيجر "Tommy Hilfiger في كلٍ من الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين ومصر اعتباراً من 25 مايو 2016.

وتتألف التشكيلة الخاصة بالسيدات من 15 قطعة مميزة، تضم خمسة فساتين ماكسي طويلة، وأربعة بلوزات أنيقة، وتنورتين، وسترة قصيرة، وحزاماً جلدياً أنيقاً، بالإضافة إلى حذاء وحقيبة متوافقين في التصميم. وتتألق المجموعة بلوحة أنيقة من ألوان العنّابي الملكي، والكحلي الغامق الراقي، مع لمسات من اللونين الأبيض الثلجي الناصع والذهبي الفاخر. أما الأقمشة الفخمة، التي تتدرّج بين اللمعان الهادئ والخفوت الرزين، فتضفي على تصاميم المجموعة انطباعاً فاخراً؛ سواء كانت من الشيفون الإيطالي أو الدانتيل المخرّم الدقيق المشغول بعناية أو الساتان الأسود الرقيق. وتكتمل تشكيلة السيدات بتصميم أنيق لصندل عالي الكعب من الجلد الأسود الناعم، تحاكيه حقيبة كتف أنيقة من نفس التصميم مع سلسلة ذهبية رشيقة.

أما التشكيلة المخصصة للبنات فتضم خمسة فساتين مميزة، أوّلها أبيض واسع من الأسفل بثنيات دقيقة أنيقة وياقة مزيّنة بالحبيبات الذهبية البرّاقة، وثانيها من قماش الجاكار الأحمر القاني المنقوش بالأزهار مع عقدة كبيرة عند الخصر، والثالث من الدانتيل الأسود الأنيق للحفلات تزيّنه عقدة حريرية عند النطاق، ورابع باللون الكحلي الغامق المخطط بالأبيض مع عقدة حمراء في محيط الخصر، وفستان خامس أسود راقٍ للحفلات مع أكمام متوّجة بالدانتيل. كما تتوفر فساتين خاصة للبنات هي نسخ مصغّرة عن التصاميم المخصصة للسيدات.