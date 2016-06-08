بولو رالف لورين تكشف عن أزياء حفل اختتام الألعاب الأولمبية الأمريكية 2016

أظهرت اللجنة الأولمبية الأمريكية للمرة الأولى توقيع "بولو رالف لورين" Polo Ralph Lauren على أزياء المواكب الاستعراضية في الحفل الختامي للألعاب الأولمبية الأمريكية الخاصة بألعاب ريو 2016، في برنامج توداي شوو Today Show ، صباح الأربعاء على قناة "ان بي سي".

وكشفت الحائزة على الميدالية الفضيّة في ماراتون السباحة هالي اندرسون، مع البطل الأولمبي بالمصارعة جوردان بوروز الفائز ١١ مرة بميداليات أولمبياد السباحة في رايان لوشتيه، عن أزياء المواكب الاستعراضية في الحفل الختامي للرجال والنساء، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على إرث وأناقة الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الحاجات الخاصة والتقاليد المتمحورة حول الأسلوب الأمريكي.

وقد ضمّت مجموعة "رالف لورين" Ralph Lauren لأزياء المواكب الاستعراضية 2016 في الحفل الختامي قمصاناً ذات أزرار منخفضة مع صورة حصان البوني Pony المتوفّرة بالألوان الوطنية الثلاثة، الأحمر والأبيض والأزرق، ويتمّ ارتداؤها فوق تي شرت مخطّطة مقرونة بسراويل تشينو القصيرة وأحذية المراكب الكلاسيكية التي تجتمع بألوان النيلي والأبيض والأحمر، فيما تُضفي عليها الأساور القطنية المخططة والأحزمة الكلاسيكية المخططة لمسة رياضيّة وأسلوباً مميّزاً.

وتتشرّف اللجنة الأولمبية الأمريكية (USOC) باستضافة دار "رالف لورين" Ralph Lauren ليكون المسؤول الرسمي عن ملابس وأزياء الفريق الأولمبي المشارك، الذي سيقدّم أزياء المواكب الاستعراضية الأيقونة، بالإضافة إلى مجموعة الملابس الرياضيّة التذكاريّة الخاصة بالرجال والنساء والأولاد. وستكون هذه الأزياء الرسمية لبولو رالف لورين الخاصّة بفريق الحفلة الختامية في الولايات المتحدة الأمريكية متاحة للشراء على الموقع الإلكتروني Ralphlauren.com . أمّا المجموعة الكاملة فستكون متوفرة في كلّ متاجر البيع بالتجزئة لرالف لورن وبولو رالف لورين والموقع المذكور Ralphlauren.com والمتاجر المختارة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الموقع التالي TeamUSAShop.com . وستكون هذه المجموعة المميزة متوفرة في متجر USA House Shop في الرّيو خلال فترة الألعاب الأولمبية. وإكراماً منها لدعم شركة بطاقات فيزا Visa لهذا الحدث، تتشرّف اللجنة الأولمبية الأمريكية (USOC) باستقبال بطاقات فيزا فقط عند الشراء عبر الموقع الإلكترونيTeamUSAShop.com .