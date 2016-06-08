تألَقي كالقمر في رمضان مع مجوهرات داماس

تمتعي بحضورٍ طاغٍ في مناسبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم وتألقي في كل الزيارات مع قطع مجوهرات "داماس" Damas المتنوعة والمصممة لك خصيصاً والتي بها ستكملين أناقتك واطلالاتك الفاخرة بالأزياء الشرقية من جلابيات وقفاطين، أو حتي الاطلالات العصرية المواكبة للموضة. وقد أصبح بإمكانك الآن رسم ذكريات جميلة لا تنسى في شهر رمضان مع قطع "داماس" Damas التي تقدم إطلالة خلابة ومختلفة في كل مرة يتم ارتداؤها. حيث أن دار "داماس" Damas قد صاغت مجموعة واسعة من المجوهرات لتناسب جميع الأذواق – تقاربك الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء سيتسم بلمسة أناقة براقة خلال الشهر الفضيل.

وقد ضمت هذه المجموعة مختلف أنواع المجوهرات الفاخرة من أساور، عقود، وأقراط وخواتم وقد صنعت من ألوان الذهب المختلفة ورصّعت بأحجار الألماس.