«مزيكا» تقاضى شركات إعلانات وإنتاج درامي بتهمة السطو على أعمالها

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت شركة “مزيكا” عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد شركات الإعلانات والإنتاج الدرامي كما توجهت بإنذار للقنوات الفضائية بتهمة السطو على حقوق الملكية الفكرية واستغلال أعمال تراثية خاصة بالشركة واستخدامها داخل عدد من الإعلانات.

وقال الشركة، في بيانها، إنها ستتخذ إجراءاتها القانونية ضد بعض شركات انتاج الدراما التى قامت بانتاج مسلسلات شهر رمضان الحالى واستغلت بعض من الأغانى التى تمتلكها شركة “مزيكا” ويقوم حاليا قسم المتابعة بالشركة بمتابعةجميع المسلسلات ويقوم بحصر الأغنيات التى تم استغلالها دون الحصول على ترخيص من شركة “مزيكا”

كما ستقوم الشركة برفع جميع فيديوهات هذه الإعلانات من على جميع مواقع التواصل الإجتماعى ومنها الفيسبوك واليوتيوب.