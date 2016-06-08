أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 330 هارباً من أحكام وتحصيل 6400 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

Google+ Print
ضبط 330 هارباً من أحكام وتحصيل 6400 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية ضبط 330 هارباً من أحكام وتحصيل 6400 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية
شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير الإدارة، والعميد حلمى أبوالليل، رئيس مباحث المديرية، بتوجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 330 هاربا من أحكام منهم 202 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و116 محكوما عليهم فى الغرامات و12 محكوما عليهم فى مخالفات وتحصيل 6427 جنيها غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 8 هاربين من المؤبد خلال حملة أمنية فى السويس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365