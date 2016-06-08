ضبط 330 هارباً من أحكام وتحصيل 6400 جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير الإدارة، والعميد حلمى أبوالليل، رئيس مباحث المديرية، بتوجيهات اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي ومباحث تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 330 هاربا من أحكام منهم 202 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و116 محكوما عليهم فى الغرامات و12 محكوما عليهم فى مخالفات وتحصيل 6427 جنيها غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 8 هاربين من المؤبد خلال حملة أمنية فى السويس

>

>