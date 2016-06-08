لأنه يحمى من السرطان.. "الدولية للأورام" تطلق حملة باسم الفول "فرى"

أطلقت الجمعية الدولية للأورام (BGICS) حملة للتوعية بأهمية التغذية الصحية للوقاية من الأورام ودعم مرضى السرطان، حيث غالبا ما يتبع الناس عادات غذائية خاطئة فى شهر رمضان ،وقال الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية أن أصح الاطعمة الشرقية المصرية هو الفول، و ذلك لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة ،و البروتينات، و الفيتامينات ، و هو من أصح الوجبات التى يتناولها الناس.

وأشار الدكتور هشام الغزالى إلى أن التغذية الصحية الصحيحة تلعب دورا هاما فى الحفاظ على الصحة و مكافحة الأمراض السرطانية، وجميع الأمراض التى تؤثر على آلاف المرضى و تمثل عبئا عليهم و على أسرهم ماديا و نفسيا، و ترهق المجتمع فى العلاج ، وتابع ، الحملة التى اطلقتها الجمعية تحت عنوان "الفول فرى" ، تعمل على ثلاثة محاور أساسية، تقديم التوعية الصحية عن الغذاء الصحى و الوقاية من الأورام وتقديم الأكل و السحور الصحي، ومساعدة مرضى الأورام.

وقال الدكتور هشام الغزالى إنه طبقا لدراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية فإن التغذية الصحيحة هى من أحد العوامل الأساسية فى الوقاية من السرطان، كما تكون الأنظمة الغذائية السليمة عوامل مساعدة على الشفاء من المرضى أثناء فترة علاجهم ولكن لقلة الموارد و ضعف التوعية، بالإضافة الى كثرة تواجد و سهولة الوصول الى الأكل ،و الوجبات غير الصحية، زاد تعود المجتمع على العادات الغذائية الضارة و التى قد تؤدى الى ظهور الأمراض اللسرطانية.

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