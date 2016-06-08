مايكل كورس يقدم لأول مرة عطره الأحدث محدود الإصدار

يسر مايكل كورس تقديم عطره الأحدث محدود الإصدار، Michael Kors Coral Eau de Parfum، عطر منعش جذاب مستوحى من الإحساس الأنثوي وألوان المناطق الاستوائية الملفوحة بالشمس.

غلفي نفسك بالنقاوة المتألقة الخاصة بهذا العطر الفاكهي الزهوري المشبع بانتعاش الليمون البراق ولب الغريبفروت الغض. يقوم المندرين المرطب والتوت البري الأخضر باللعب على الحواس. الفلفل الوردي يمنح إحساساً أنيقاً غير متوقع للنفحات العلوية بينما تضفي أوراق الزهور التابلية انطباعاً لا ينسى.

يكمن في جوهر العطر حلاوة توت العليق المنعشة، مع الأنثوية الرقيقة لزهرة البرتقال، سحر التيوبرروز الآسر وترف الياسمين المتميز. النفحات السفلية تطرح الأمبروكس الدافئ، خشب الأرز وخشب الصندل. أخيراً، يضفي المسك على العطر تركيبة مخملية تمنح البشرة بدورها جاذبية رائعة.

عطر جريء وجميل في آن واحد، يأتي عطر Michael Kors Coral Eau de Parfum الرائع في زجاجة استثنائية بلمسة نهائية مرجانية لامعة وشعار مايكل كورس الذهبي الذي يعكس روعة العطر في الداخل.

النفحات العلوية: الليمون، الغريبفروت الوردي، المندرين، التوت البري، الفلفل الوردي

النفحات الوسطى: توت العليق، زهر البرتقال، تيوبرروز، الياسمين

النفحات السفلية: الأمبروكس، خشب الأزر، خشب الصندل، المسك

مجموعة The Michael Kors Coral Eau de Parfum تطرح:

100 مل eau de parfum، 380 درهم

50 مل eau de parfum، 499 درهم

عطر Michael Kors Coral سيكون متوفراً في سيفورا ابتداءً من شهر يونيو 2016.