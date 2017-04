كيف تحافظين على جمالك في هذا الشهر من دون مكياج؟

يعتبر الصوم مفيداً للجسم ولجمال البشرة، إذا تمّ بشكل صحيح وسليم. وقد أظهر الصوم المعتدل، وعلى فترات متقطعة، نتائج إيجابية على جمال الجسم والوجه، نتيجة التحسن في الجهاز الهضمي، وزيادة في الصحة العقلية. لكن، إذا كنت من محبات المكياج، فستجدين صعوبة في التخلي عنه في هذا الشهر، وستشعرين أن وجهك شاحب من دون مستحضرات التجميل. إليك في هذا الموضوع خطوات جمالية سريعة ونصائح سهلة تجعلك تشعرين بالرضا، من خلال تعزيز جمالك الطبيعي من دون مكياج.



حافظي على جمالك من الداخل لينعكس إلى الخارج:

1.الوجه:

قشري وجهك مرتين في الأسبوع؛لتجديد الخلايا وإزالة كل الرواسب المضرة. إذا كنت تحبين الوصفات الطبيعية، إليك هذه الخلطة:

-ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان

-ملعقتان صغيرتان من جبنة الدوبل كريم

-امزجي المكونات وضعيها على بشرتك

- دلكي وجهك بلطف باستخدام أصابعك في حركات دائرية خفيفة

- اغسلي وجهك بالماء.

بعد تقشير وجهك، تحتاجين إلى قناع لترطيب بشرتك وتأمين الفيتامينات اللازمة لها:

" ماسك ريهيدراتان ريفاي بوتيه" Masque Rehydratant Reveil Beaute من "ديور" Dior

2.العينان:

تزداد البقع الداكنة حول عينيك في هذا الشهر إثر السهر والتعب. وبما أنه لا يمكنك استخدام الكثير من مستحضرات التجميل لإخفاء الهالات السوداء، إليك طرق علاجها من الداخل:

انقعي قطعتين من القطن في شاي البابونج البارد، لمدة 10 دقائق، ثم ضعيهما على عينيك ما يريح منطقة العينين.

كما يمكنك استخدام كريم مخصص لترطيب منطقة العينين:

" بيو بيرفورمانس سوبر كوريكتيف أي كريم" Bio-Performance Super Corrective Eye Cream من "شيسايدو" Shiseido

3.الشفاه

قد تشعرين أن شفاهك أصبحت جافة ومشققة خلال شهر رمضان.لذلك، ننصحك في فترة المساء أن تضعي طبقة من الفازلين أو مرهم الشفة للحفاظ على رطوبة شفتيك. كما يمكنك متابعة آخر إصدارات مستحضرات الشفاه التي يمكنك استخدامها في صفحات top 10

4.تنظيف البشرة:

تحتاجين إلى محارم تنظيف " تايك زو داي أوف" Take The Day Off من "كلينيك" Clnique

يُعتبر هذا المنظّف الرغوي خطوة أولى أساسية لتفتيح البشرة. وتتحوّل تركيبة هذا المنظّف ذات الملمس الحريري الناعم إلى رغوة غنية تعمل على تنظيف البشرة من الشوائب والإفرازات الدهنية الزائدة وعلامات بقايا التبرج، لتحضّر البشرة بالتالي للاستفادة من منافع برنامج الملكة البيضاء لتفتيح البشرة بأفضل شكل ممكن.

بالتزامك بهذه النصائح ستحافظين على إشراق وجهك بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل، لكن يمكنك استخدام القليل من بودرة الوجه لتوحيد لون البشرة، شرط أن تكون مطابقة للون بشرتك بعيداً عن المبالغة. وإذا شعرت أن عينيك متعبتان يمكنك وضع طبقة خفيفة من الكحل الأسود على الجفن السفلي.