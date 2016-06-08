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عطور شرقية للمرأة العربية

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الأربعاء 08-06-2016 14:32

اخترنا لك في هذا الموضوع مجموعة من العطور التي يمكنك استخدامها في هذا الشهر، ولا سيما في إفطاراتك الرمضانية. لكن، ننصحك ألا تكثري منها.

أغرب زجاجات العطور لهذا العام


1.يجمع "عوديزاير" Oudesire من "أجمل" Ajmal خلطة عالية الجاذبية من المسك والعنبر مع نفحات علوية أكثر خفّة تولّد عطراً فريداً وعصرياً.
2.أما إذا كنت تحبين رائحة الزهور، فإليك " مودرن ميوز أو دو روج" Modern Muse Eau de Rouge من "ايستيه لودر" Estee Lauder
3.عطر يعبق برائحة المسك الناعم " نارسيسو أو دو بارفان بودريه" Narciso Eau De Parfum Poudree من "نارسيسو رودريغز" Narciso Rodriguez
4.عطر أنيق مستوحى من قوة الجاذبية لسيدة راقية، عالية الأنوثة ومتميّزة بشخصية قوية " كوين أوف سيداكشن" Queen Of Seduction من "أنطونيو بانديراس" Antonio Banderas
5. يثير هذا العطر من الزهور الشرقية والمسك ذكريات أرقى درجات الأنوثة. " ليكستاس كاريس دو روز" L’Extase Caresse de Roses من "نينا ريشي" Nina Ricci
6.عطر " ميسوني" Missoni مخصّص للمرأة المرهفة والمرحة والتي تبرز أنوثتها بالفعل.
7.تأتي مجموعة " لو جيم" Le Gemme من "بلغاري" Bvlgariتكريماً لأحجار الشرق الأقصى الكريمة .
8. "أود أبسولو" Absolu Oud من "كارتيه" Cartierعطر مستخلص من العود الأسطوري .
9. نفحات من الفاكهة والزهور تمتزج بعطر " أميرا دامور" Amira D'Amour من "شوبار" Chopard
10.عطرراقٍ تحتاج إليه كل سيدة " أو بروميار سبراي 5" N.5 Eau Premere Spray من "شانيل" Chanel

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سيدتي