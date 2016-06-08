DIOR BRONZE تألقي تحت أشعة الشمس

تبحث النساء عن الواقي الشمسي الذي يعطي الحماية المثالية للبشرة على كافة الأصعدة. وتحرص النساء دائماً على جمال شبابهن مما يدفعهن دائماً إلى البحث عن مستحضر تجميلي متميز ذو فاعلية ملحوظة من أول استخدام، فيرغبن في الحصول على واقي شمسي يساعدهن على الاستمتاع بجمالهن مع متعة تعرض بشرتهن للشمس بدون أية مخاوف من أضرار أشعة الشمس. والحصول ايضا على بشرة مشرقة خالية من العيوب بدون خطوط بيضاء وبدون تفاوت في لون البشرة الناتج عن القوام اللزج للمستحضر بحيث يصعب تطبيقه بشكل متساوي.

لهذا ابتكرت Dior مجموعة الوقاية الشمسية لهؤلاء النساء لتعزيز البشرة ولحمايتها من علامات الشيخوخة.

ستنعمين بجمالك الذي سيتألق مع الشمس بمقدار 360°.

في أغلب الأحيان يقلل الواقي الشمسي من فرصه الاستمتاع بالشمس بسبب قوامه اللزج والخطوط البيضاء التي يتركها على البشرة، وهذا يسبب انزعاج لدى الكثير من النساء، ويلجأن إلى عدم تكرار استخدام المنتج مرة أخرى.

لكن Dior Science كشفوا لنا النقاب عن تركيبة جديدة مذهلة لمجموعة Dior Bronze

هذه التركيبة المقاومة للماء قضت أخيراً على القيود التي تفرضها واقيات الشمس على الوجه والجسم وحتى الشعر والتي تحرمهن من الاستمتاع بالشمس. كما لا تؤثر هذه التركيبة المذهلة على فاعلية المنتج في الحماية من علامات التقدم في السن.

لقد جمع خبراء Dior في هذا المنتج مجموعة من العناصر مثل المرشحات الواسعة المفعول التي تحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية UVA (الأشعة التي تصل إلى داخل البشرة وتسبب التجاعيد والبقع الداكنة وارتخاء الجلد) وتحمي أيضا من الأشعة الفوق بنفسجية UVB(التي تسبب حروق الشمس) بالإضافة إلى فيتامين E والمعروف بفاعليته المضادة للأكسدة.

وأيضاً يحتوي Dior Bronze حصرياً على مُركب "Tan Beautifier " المعروف بخواصه المٌغمقه والمجملة للبشرة. فهو مكون من عنصرين من العناصر الطبيعية الرئيسية ويشجع على اكتساب السمرة والفضل يعود الى قابليته الكبيرة لإصلاح وتعزيز دوام سمرة البشرة للحصول على مظهر ساحر ومن أول شعاع للشمس،كما يساعدك على إطالة فتره تعرضك للشمس والتمتع بها. وهو منتج تجميلي رائع حيث يعزز من إنتاج الكولاجين تحت الجلد ويساعد على الحفاظ على توازن رطوبة البشرة.

تجميل سريع ورائحه ذكيه

حتى تستمتعين بالبقاء تحت الشمس لمدة أطول، ابتكرت ديور تركيبات مدعومة بجزيئات pearlescent التى تبدأ بتحسين البشرة على الفور. سينعم كل منحنى بملمس حريري مشرق ومعزز بضوء الشمس المسلط عليه ببراعة. لقد انتجت ديور منتج يتميز بعطره الأخاذ المبتكر من باقة Tahitian Monoï: وهي عبارة عن باقة أزهار kau pe وأزهار tiare وزيت جوز الهند.

إن التركيبة الخفيفة والعطرة لـ Dior Bronze ستصحبكِ عند كل استخدام إلى رحلة حسية فريدة تنعمين فيها بالخصائص المغذية للبشرة والشعر.

- تركيبة خفيفةBeautifying Protective Oil Sublime Glow SPF 15: a 3-in-1

ابتكرت Dior لأول مرة زيت واقي من الشمس يكفل الحماية للوجه والشعر والجسم، كما يمنع أيضاً جفاف البشرة وبحميها من التأثيرات الضارة لأشعةUVA/UVB . تركيبة حريرية الملمس وغير دهنية. يمنح البشرة النضارة والجاذبية والنعومة. يغطي البشرة ويحميها فورا حينما تتعرض للضوء المباشر.

- لطيف وتركيبته سريعة الامتصاصBeautifying Protective Milky Mist Sublime Glow SPF 30

إنه بلسم لطيف وهو أكثر من كونه مجرد منتج للعناية والحماية. هذا البلسم مدعوم بعوامل مرطبه للبشرة. وتتميز تركيبة هذا البلسم بأنها سائلة للغاية، وتتغلغل داخل البشرة بسلاسة لتوفر لها النضارة والعناية في الحال لتستمعي بالشمس وضوئها. تم ابتكار هذا المنتج المميز ليستعمل على الوجه والجسم حتى يمنحك اسمرار طويل الامد حتى بعد اجازه الصيف.

Beautifying Protective Cremes Sublime Glow SPF 30 and SPF 50 – حريص على البشرة

مجموعة Beautifying Protective Cremes Sublime Glow SPF 30 and SPF 50 بتركيبتها الخفيفة واللطيفة على البشرة حتى تغلغل داخل البشرة بسهولة. ستحتاجين إلى هذا الكريم عندما تذهبين إلى الشاطئ أو عند الخروج بشكل عام. منتج الوقاية الشمسية السائل هذا يتميز برائحته الأخاذة وبتركيبة Monoï Dior التي تكافح الجزور الحرة وتحمي من ظهور البق الداكنة وعلامات التقدم في السن.

Monoï Balm- بلسم العناية بعد التعرض للشمس – شعور الرفاهية الممتع

بلسم خفيف وغير دهني ومنعش وبرائحة جذابة. يساعد بلسم Dior Bronze Monoï Balm على ان تستعيد البشرة راحتها بعد التعرض للشمس بالإضافة إلى كونه يزين الوجه والجسم باللون البرونزي المشرق. وتشتمل تركيبة البلسم على زيت لب جوز الهند الذي يساعد على إنتاج الكولاجين* للمكافحة علامات التقدم في السن. وغني بالمكونات التي تعزز وتنشط اللون البرونزي ليمتد إلى فترة أطول، كذكريات رحلة لا تنسى.