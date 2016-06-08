نصائح العناية بالبشرة في الأيام المشمسة

تمثل الأيام المشمسة نوعاً من المفارقة، فهي تلعب أهمية كبيرة في تحسين المزاج، ولكنها قد يمكن أن تكون ضارة، بل وحتى خطيرة، على بشرتك.

ويمكن تقسيم المناخات المشمسة عموماً إلى فئتين، مشمسة وجافة أو مشمسة ورطبة، حيث يتسم كلاً منها بمجموعة خاصة من التحديات. ولكن بغض النظر عن مكان تواجدك في العالم، فإن أهم أمر يمكنك القيام به لحماية صحة ومظهر بشرتك هو استعمال منتج واقي من أشعة الشمس واسع الطيف على مدار العام. ومن المهم أيضاً استعمال الواقي حتى في الأيام الغائمة أو الماطرة، إذ أن أشعة الشمس تمر من خلال الغيوم. وتحمي واقيات الشمس واسعة الطيف بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية من الصنف أ، التي تتسبب بحروق الشمس، والأشعة فوق البنفسجية من الصنف ب، التي تساعد على ظهور علامات تقدم البشرة بالسن، ألا وهي الجفاف والبقع بنية اللون والخطوط الدقيقة والتجاعيد والترهل. وتعد الأشعة فوق البنفسجية سبباً لجميع هذه العوامل التي تؤثر على الجمال، حيث أنها تؤثر مباشرة على البشرة وتسبب الضرر لألياف الكولاجين، فضلاً عن إنتاجها بطريقة غير مباشرة للجذور الحرة التي تتلف الحمض النووي للبشرة. Olay Total Effects Feather Weight (SPF15) يستطيع ان يحمي بشرتك من الموامل السابقة لانه غني بالفيتامينات و SPF 15 المرطب للبشرة.

المناخات المشمسة والجافة

من السهل جداً أن تجف البشرة في المناخات المشمسة والجافة، مثل الصحاري وبعض المناطق الجبلية.

• نظراً لأن الهواء يحتوي على نسبة منخفضة من المياه، فهو يقوم بامتصاص الرطوبة من بشرتك. وهذا يستوجب تعويض ما سلبته الطبيعة الأم من بشرتك عن طريق استعمال منتج مرطب في الصباح والمساء.

• فتشي عن مرطب يحتوي على الغليسرين (يساعد على جذب جزيئات الماء إلى الطبقة العليا من البشرة)، والفازلين (يغلف البشرة ويمنع فقدانها للرطوبة)، والنياسيناميد (يعزز فعالية حاجز البشرة الطبيعي في المحافظة على الرطوبة).

المناخات المشمسة والرطبة

من جهة أخرى، تعد البشرة الدهنية المشكلة الأكثر انتشاراً في المناخات المشمسة والرطبة، حيث أن الرطوبة تدفع البشرة لإنتاج المزيد من الزيوت والعرق وغيرها من الشوائب التي تسد المسام. وقد تعانين من حب الشباب إذا كنت تعيش في مثل هذا المناخ.

• للحفاظ على نقاء بشرتك ونضارتها، نظفيها في الصباح والمساء باستعمال منظف يزيل الماكياج والعرق والأوساخ دون إفراط في التجفيف.

• إذا كانت بشرتك تميل إلى كونها لماعة أو زيتية، استخدمي التونر فوراً بعد غسيلها.

• أتبعي ذلك باستعمال مرطب خفيف خالية من الزيت لمنع الرطوبة من التأثير على جمال بشرتك.