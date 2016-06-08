عبد الصادق: مستشار رئيس الأهلي كان أكبر شوكة في ظهري

قال علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق بالنادي الأهلي أنه لم يكن يخطط للعودة مجددًا للعمل داخل القلعة الحمراء.

وأضاف "العمل بالأهلي شرف كبير لي، ولكنه لم يكن ضمن أهدافي، والكل داخل النادي جماهير وأعضاء يعلمون انتمائي للنادي الذي أتواجد به على مدار 42 عامًا".

واستدرك عبر إذاعة 9090 "ولكن ما أحزنني هو صدور قرار بإقالتي رغم علاقتي القوية برئيس النادي وأعضاء المجلس، وكانت مكالمة هاتفية منهم لمطالبتي بالاستقالة كفيلة برحيلي".

وأضاف "مقتنع بالرحيل عن إدارة الكرة، لأنه أمر طبيعي في أي ناد بالعالم عندما تسوء النتائج، والأهلي وقتها خسر الدوري والكأس وخرج من مسابقة الكونفدرالية".

وواصل "عملت وسط ظروف صعبة للغاية، ووسط أشواك عديدة، وكان المستشار الإعلامي لرئيس النادي أكبر شوكة في ظهري، ولكن تقبلت الأمر".

واختتم علاء عبد الصادق: "تحدثت أكثر من مرة مع رئيس النادي محمود طاهر، ولكنه قال أسامة خليل صديقي، ولكن لن أتدخل في مهام عمله".