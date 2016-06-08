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بي إن سبورت: مصر في التصنيف الثاني بقرعة كأس العالم

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بي إن سبورت: مصر في التصنيف الثاني بقرعة كأس العالم بي إن سبورت: مصر في التصنيف الثاني بقرعة كأس العالم

كشفت قنوات "بي إن سبورت" القطرية عن تواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بقرعة تصفيات نهائيات كأس العالم.

وكتبت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية على شريطها الإخباري: "وفقا لمصادر بي إن سبورت، فإن الفيفا أوقعت منتخب تونس في التصنيف الأول بقرعة كأس العالم، في حين وضعت مصر في التصنيف الثاني".

ويعتبر تصنيف الفيفا عن هذا الشهر، هو الأخير قبل إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت مصر تأمل في أن تقع بالتصنيف الأول كالمركز الخامس في إفريقيا، لتكون في التصنيف الأول بالقرعة، إلا أن تقارير بي إن سبورت تقول عكس ذلك.

وإلى الآن، لم يصدر التصنيف الرسمي بعد على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي.

وستجرى قرعة كأس العالم في الـ 24 من شهر يونيو الجاري.

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