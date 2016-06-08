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عبد الصادق: عدم استلام ميداليات الكأس من رئيس الزمالك ' قرار عفوي '

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عبد الصادق: عدم استلام ميداليات الكأس من رئيس الزمالك ' قرار عفوي ' عبد الصادق: عدم استلام ميداليات الكأس من رئيس الزمالك ' قرار عفوي '

سرد علاء عبد الصادق كواليس عدم مصافحة رئيس الزمالك مرتضى منصور واستلام الميداليات الفضية بعد خسارة المباراة النهائية أمام لكأس الموسم الماضي أمام الزمالك 2-0.

وقال عبد الصادق: "القرار كان عفويا، بلا أي ترتيبات، لقد كان اللاعبون غاضبين في غرفة الملابس بعد خسارة اللقب، ثم قمت بتجميعهم لاستلام الميداليات".

وأضاف "إلا أنني فوجئت برئيس الزمالك متواجدا على المنصة، ورفضت مصافحته، لأنه اتهم لاعبو الأهلي وفتحي مبروك المدير الفني باللجوء للسحر للفوز بالمباريات".

وأوضح عبر إذاعة 9090 "ظل رئيس الزمالك يتهمنا باللجوء للسحر على مدار 3 أسابيع بعد الفوز على الزمالك بملعب برج العرب في بطولة الدوري، كما انهال بالسباب ضد رئيس النادي الأهلي، فكيف بعد هذه الإهانات أقبل منه تسلم الميداليات؟".

وواصل "كنت مستعدا لمصافحة أي مسئول آخر بنادي الزمالك ما عدا رئيسه، وبعد المباراة تفهم أحمد سعيد نائب رئيس النادي موقفي بعد مكالمة هاتفية بيننا".

وأتم مدير قطاع الكرة السابق بالأهلي: "أما رئيس النادي محمود طاهر بعد العودة من رحلة سفر خارجية تحدثنا سويا 4 مرات عبر الهاتف، وكذلك قبل مباراة أورلاندو في السويس، ولكن لم يفاتحني في الأمر".

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