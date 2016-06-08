' السولية انضم للأهلي متفوقا في التصويت أمام ريكو '

استقر مسئولو النادي الأهلي على ضم عمرو السولية مطلع الموسم الجاري بعد مفاضلة مع صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة، حسبما صرح علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق في الأهلي.

وقال علاء عبد الصادق: "ريكو لاعب جيد، ومن أبناء الأهلي، ولكن تمت المفاضلة بينه وبين السولية، والتصويت داخل لجنة الكرة حسم التعاقد مع السولية".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "ريكو سيكون له شأن جيد للغاية بانضمامه لأي فريق كبير".

وتطرق مدير قطاع الكرة السابق للأهلي للحديث عن عدم التعاقد مع محمود كهربا، مؤكدا أنه لاعب مميز، وكان من ناشئي النادي، ولكن تم الاستغناء عنه بصحبة أحمد رفعت لينتقلا إلى إنبي.

وواصل: "كنت أول من قام بتصعيد كهربا للفريق الأول لإنبي ببلوغه 16 سنة، وعملت له عقد احتراف ببلوغه 18 عاما".

وانضم كهربا لصفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري بصفقة تخطت قيمتها 5 مليون جنيه