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سكرتير عام مساعد أسيوط تتفقد مستشفى الغنايم المركزى ومشروع الصرف بالمشايعة

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سكرتير عام مساعد أسيوط تتفقد مستشفى الغنايم المركزى ومشروع الصرف بالمشايعة سكرتير عام مساعد أسيوط تتفقد مستشفى الغنايم المركزى ومشروع الصرف بالمشايعة
تفقدت نبيلة على محمود، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط مستشفى الغنايم المركزى ومتابعة الخدمات العلاجية، للتعرف على أهم المشاكل التى تواجه العاملين بالمستشفى وحلها بشكل جذرى وضمان وصول أفضل الخدمات الصحية للمرضى، مؤكدة أن الجولات المفاجئة تأتى تنفيذاً لتعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، وسعيه المستمر فى تنشيط العمل وضبط الأداء.

ولاحظت سكرتير محافظة أسيوط مدى انضباط العاملين بالمستشفى والالتزام بمواعيد العمل وتقديم العلاج لجميع المرضى دون استثناء، مضيفة أنه تمت دراسة بعض المشاكل الخاصة بالمستشفى والتى تتلخص فى ضرورة تخصيص مكان أوسع لحضانات الأطفال كما يعانى المستشفى من قلة أعداد الأطباء، موضحة أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لسد عجز الأطباء بالمستشفى لتوفير الرعاية الصحية لأهالى المركز، مشددة على الاهتمام بنظافة المستشفى والتخلص الآمن من المخلفات الصحية ونقلها بعيدا عن المرضى والمناطق السكنية.

كما قامت السكرتير العام المساعد بجولة تفقدية لمشروع الصرف الصحى بقرية المشايعة بالغنايم ومتابعة خط مسار مصرف كوم أسفحت الجارى استكماله بطول 3,5كم ضمن اعتماد محطة الصرف بالغنايم وصدفا ومن المقرر انتهاؤه خلال 3 شهور، موضحة أن محطة الصرف تعمل بالمعالجة الثلاثية وتمر بقرية المشايعة وتخدم مركزى صدفا والغنايم بأسيوط.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


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