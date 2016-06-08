أحدث وأغرب علاجات خشونة الركبة.. الخلايا الجذعية والديدان الطفيلية

تعد خشونة الركبة من أكثر أمراض التهابات المفاصل شيوعا، وعلى الرغم من أنها أكثر انتشارا بين كبار السن، إلا أنها تصيب أيضا العديد من الشباب، وللأسف لا يتوفر علاج نهائى للمرض حتى الآن، ويقتصر الأمر فقط على بعض الأدوية المسكنة والمضادة للالتهابات.>ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أحدث وأغرب علاجات خشونة الركبة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتمكن فريق من العلماء بالمجر من التوصل إلى أحدث علاج لخشونة والتهابات الركبة باستخدام اسفنجة دقيقة مصنعة من أحد المواد الطبيعية التى تستخدم فى تليين المفاصل، تسمى حمض الهيالورونيك، ويتم تحميل هذه الاسفنجة بالخلايا الجذعية المأخوذة من نخاع عظام المريض ثم زرعها داخل مفصل الركبة.

>وأشار الباحثون إلى أن الخلايا الجذعية من المتوقع أن تتحول إلى خلايا صحية وأنسجة عظمية جديدة تساهم فى علاج الغضاريف المتآكلة والتالفة، ومن المقرر أن يخضع 200 شخصا فى المجر للعلاج بالإسفنجة الجديدة، والتى أثبتت دراسة إيطالية سابقة فاعليتها فى علاج خشونة الركبة، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالمجلة الطبية "Journal of Bone and Joint Surgery".

وكما توصل باحثون ألمان إلى أحدث علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدى الذى يصيب مفاصل الجسم، ومنها الركبة، حيث أكدوا أن استخدام أحد الديدان الطفيلية المعروفة باسم "N. brasiliensis" يساهم فى الحد من التهابات المفاصل ويقلل من التلف والتآكل الذى يصيب الغضاريف.

وأعزى الباحثون هذه الخواص العلاجية إلى الاستجابة المناعية للجسم تجاه هذه الدودة، وعلى الرغم من أن الأبحاث ما زالت فى مرحلة مبكرة إلا أنه من المتوقع أن يتوصل الباحثون إلى عقار جديد له تأثير مهدئ على المفاصل يحاكى تأثير الديدان الطفيلية.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية الشهيرة "Nature Communications".

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