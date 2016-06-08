إصابة 6 بينهم 3 سيدات فى مشاجرة بجرجا سوهاج

استقبل مستشفى جرجا العام 6 أشخاص من بينهم 3 سيدات مصابتين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية خارفه - دائرة المركز بسبب خلافات سابقة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بين بعض الأشخاص وتمت السيطرة عليها وإلقاء القبض على طرفيها.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع بوقوع مشاجرة طرف أول ابتسام رفعت محمود 27 سنة ربة منزل مصابه " بإشتباه ما بعد الارتجاج وجرح سطحي وتورم بالجبهة " وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي ،فايزه أحمد ثابت 23 سنة ربة منزل كوثر عطا علي 57 سنة ربة منزل ،حسام جمال صادق 16 سنة طالب مصابين " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "

وببين طرف ثان طارق السيد محمود 22 سنة طالب مصاباً " بكسر بالساعد الأيسر وسحجات بالوجه "، رضا رشاد رضا 23 سنة مجند بقطاع الأمن المركزي بسوهاج إجازة تنتهي 16 الجاريمصاباً " بسحجات متفرقة بالعضد الأيسر " الطرفان يقيمان بذات الناحية سبب المشاجرة خلافات سابقة بينهم ،تم ضبط طرفـي المشاجرة 00 وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب بالعصي والشوم وإحداث إصابته ،كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقع ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5000 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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