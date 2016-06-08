طرح 80 قطعة أرض متميزة بأسوان فى مزاد علنى

وافق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على بدء إجراءات طرح 80 قطعة أرض متميزة بمواقع مختلفة بمدينة أسوان لبيعها بالمزاد العلنى للراغبين فى شراء قطع أراضى بمواقع متميزة.

وأكد محافظ أسوان على أن طرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى يأتى فى إطار حرص المحافظة للحد من مشكلة التعديات على أراضى الدولة للحفاظ عليها وطرحها بالطرق القانونية وبما يتناسب مع قيمتها السوقية.

وتابع مجدى حجازى بأن ذلك سيساهم فى التوسع العمرانى وجذب المزيد من الاستثمار العقارى وبالتالى توفير السكن الملائم للشباب والمواطنين، علاوة على مساهمة ذلك فى زيادة الموارد المالية للمحافظة للصرف على توفير الخدمات المختلفة وتنفيذ المشروعات والمساعدة فى مواجهة المشكلات الجماهيرية الطارئة.

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