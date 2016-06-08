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ضبط مصنع مياه معدنية بدون ترخيص وغير صالحة للاستخدام بنجع حماد

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ضبط مصنع مياه معدنية بدون ترخيص وغير صالحة للاستخدام بنجع حماد ضبط مصنع مياه معدنية بدون ترخيص وغير صالحة للاستخدام بنجع حماد
تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادي، برئاسة النقيب على الكتبى، من ضبط مصنع للمياه المعدنية بدون ترخيص وعثر بداخلة على كمية من عبوات المياه المعدنية غير صالحة للاستخدام.

حيث تم ضبط ابراهيم.ا.ا، لادارته مصنع مياه معدنية بدون ترخيص بنجع حمادي، وعثر بداخل المصنع علي زجاجات من المياه الغير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعض العبوات الممتلئة بالمياه وأيضًا الفارغة ، ومعدات وأجهزة لتعبئة المياه.

تحرر المحضر رقم 11093 لسنة 2016 جنح مركز شرطة نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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