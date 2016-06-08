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«الفيفا» يضع مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال 2018

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«الفيفا» يضع مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال 2018 «الفيفا» يضع مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال 2018

المصري – أرشيفية

كشفت “بين سبورت” القطرية، بوجود المنتخب الوطني المصري في التصنيف الثاني بين منتخبات قارة أفريقيا، خلال قرعة تصفيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها بروسيا، وسيتم إعلان التصنيف لكأس العالم في الأيام القادمة.

وقال الحساب الرسمي لـ”بين سبورت” على موقع “تويتر” منذ قليل: “مصادر خاصة لبين سبورت أكدت أن الـ«فيفا» يضع منتخب تونس في التصنيف الأول في قرعة كأس العالم 2018 بينما يتواجد منتخب في التصنيف الثاني”.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصنيف المنتخبات الأفريقية خلال الأيام المقبلة لتحديد مستويات المنتخب قبل القرعة المقرر أقامتها 24 يونيو الجاري بالقاهرة.

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