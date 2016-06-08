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بالصور.. صرف 8000 جنيه مساعدات لـ 16 حالة إنسانية في بني سويف‎

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صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة، لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، بحضور السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، فضلا عن التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

كما قام المحافظ بمناقشة مطالب المواطنين بعدد من المراكز والقرى في مختلف القطاعات الخدمية والمرافق، حيث وجًه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الأجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية مطالب أهالي هذه القرى بمختلف مراكز المحافظة في الخدمات والمرافق وفق المتاح من الموارد والامكانيات وفي إطار الالتزام بالقانون.

كما قررالمحافظ صرف 8000 جنيها مساعدات مالية لعدد 16 حالة إنسانية بواقع “خمسمائة جنيه” لكل حالة لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية نظرا لظروفهم الصحية والمعيشية الحرجة.

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