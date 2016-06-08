أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان العربى يستنكر جرائم بعض المليشيات المشاركة فى عملية الفلوجة

Google+ Print
البرلمان العربى يستنكر جرائم بعض المليشيات المشاركة فى عملية الفلوجة البرلمان العربى يستنكر جرائم بعض المليشيات المشاركة فى عملية الفلوجة
استنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى، الإنتهاكات الإنسانية التى يتعرض لها الشعب العراقى وبالأخص فى مدينة الفلوجة، على أيدى بعض المليشيات المسلحة المشاركة فى العمليات العسكرية الجارية فى الفلوجة .

وقال رئيس البرلمان العربى، إن مثل هذه الأعمال والخروقات التى صدرت بها تقارير أممية والتى نتابعها فى نشرات الأخبار وما يتعرض له أبناء الفلوجة المدنيين الفارين، من قتل و تعذيب وإهانة، لا يمكن السكوت عنه، مشددا على أن سلوك مثل هذه المليشيات يزرع الفتنة والنعرات الطائفية بين أفراد الشعب العراقى، متسائلا عن دور العراقية، فى وقف مثل هذه الخروقات.

وطالب الجروان فى بيان له اليوم بفرض سلطة الحكومة العراقية على عملية الفلوجة وتحملها المسؤولية لمنع مثل هذه الخروقات، من خلال هيمنة القوات المسلحة والجهات الرسمية على الأرض، وعدم السماح للمليشيات المشاركة بالاستمرار فى مثل هذه الخروقات والتجاوزات ضد الانسانية ، والتى من شأنها زرع الفتنة وتعكير النسيج الاجتماعى العراقى، وهو ما يجب على الحكومة منعه بشتى السبل، مطالبا الحكومة العراقية بمحاكمة كل من تلطخت يداه بمثل هذه الأفعال الإجرامية وبالأخص الذين اتضحت شخصياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى وشاشات التلفاز.

كما جدد الجروان آماله فى أن يعود العراق آمنا سالما خاليا من الإرهاب والطائفية ، ضمن حاضنته العربية، وبما يحقق أمن وسلام وتطور ونماء العراق لما فيه خير الشعب العراقى الشقيق.


>الأمم المتحدة تندد بالاعتداء على الفارين من الفلوجة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود