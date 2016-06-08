فوائد مذهلة للمكسرات.. تقى من السرطان وتخفض الكولسترول ومثالية لمرضى القلب

ترتبط المكسرات برمضان ارتباطا وثيقا، حيث يتم استخدام المكسرات مع الخشاف، وفى الحلويات الشرقية، وبالأخص مع الكنافة أو القطايف المشهورة فى رمضان.

ويعتبر البندق واللوز وعين الجمل والفستق والكاجو والصنوبر من المكسرات المنتشرة والمعروفة، والتى يقبل عليها الصائمون بكميات كبيرة خلال شهر رمضان، وفى الأعياد أيضا سواء على سبيل التسلية أو كحشو فى الكحك وبعض المأكولات الأخرى.

أكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، تكمن قيمة المكسرات الغذائية فى احتوائها على مواد دهنية، ونسبة كبيرة من البروتين النباتى، والأحماض الدهنية غير المشبعة، كما يوجد بالمكسرات نسبة من الفيتامينات المفيدة فى حالات الأنيميا، مثل النياسين وفيتامين "B6 B2" كما تحتوى على فيتامين E المفيد لمرض القلب، والأوعية الدموية، وتحتوى المكسرات على نسبة عالية من الألياف، وبعض المعادن المهمة مثل "الكاليسيوم، الفسفور، الحديد، الفوسفات، الزنك، البوتاسيوم، السلينيوم، الماغنيسيوم، والكبريت) وعلى نسبة قليلة من السكريات.

وقال الدكتور مصيلحى ما يزيد من فائدة المكسرات هو أكلها بدون طهى، مؤكدا أن درجة حرارة الطهى تؤدى إلى فقد قيمتها الغذائية، وأن تناول كميات معتدلة من المكسرات تمد الجسم بالمعادن، ونسبة لا بأس بها من الدهون غير المشبعة المفيدة فى علاج أمراض القلب، والأوعية الدموية، وفى خفض مستوى الكولسترول والدهون الضارة، "LDL" كما تحتوى المكسرات على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الخلايا من التلف وتقى من الإصابة بالسرطان.

وأشار إلى أن آخر الدراسات أثبتت قدرة اللوز والفستق والكاجو والبندق والصنوبر فى خفض الإصابة بمرض السكر، وبعض أمراض القلب، وينصح بتناول كميات بسيطة منها 4 مرات أسبوعيا، موضحا أن المرضى الذين يتبعون نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات والدهون يمكن تناول كميات قليلة من المكسرات، لتعويضهم بالسعرات الحرارية والألياف الضرورية لصحة وكفاءة أجهزة الجسم المختلفة.

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