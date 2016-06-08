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لوحامل أو بتخططى للحمل.. إزاى تحمى نفسك من فيروس زيكا؟

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لوحامل أو بتخططى للحمل.. إزاى تحمى نفسك من فيروس زيكا؟ لوحامل أو بتخططى للحمل.. إزاى تحمى نفسك من فيروس زيكا؟
هدد فيروس زيكا النساء فى الولايات المتحدة، خاصة الحوامل والمتزوجات اللاتى يخططن للحمل، حيث ثبت أنه يسبب تشوهات خلقية فى الأجنة.

وفى السياق ذاته، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، عن الوسائل التى يجب أن تتبعها النساء لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتجنب لدغات البعوض الذى يحمل فيروس زيكا.

وقال الدكتور جوزيف بيجو، مدير قسم طب الأم والجنين فى جامعة ألاباما فى برمنجهام، إن زيكا يشكل أكبر خطر على المرأة الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وأوضح مدير قسم طب الأم والجنين أن زيكا يمكن أن يسبب تشوهات فى المخ وصغر حجم المخ، وولادة جنين ميت مع زيادة الأضرار التى تلحق بالعينين والسمع.

وهناك بعض النصائح لتجنب الإصابة بفيروس زيكا، وتشمل:

• النساء الحوامل واللاتى يحاولن الإنجاب يجب عليهم تجنب أو الحد من السفر إلى المناطق التى يوجد بها فيروس زيكا.
>• استخدام المواد الطاردة للحشرات التى تحتوى على “DEET” و”picaridin” الآمنة للنساء الحوامل، ووضعه على الملابس بدلا من الجلد للحد من امتصاصه.
>• الرجال الذين سافروا إلى مناطق زيكا المتضررة يجب عليهم استخدام الواقى الذكرى بشكل منتظم، لمدة ستة أشهر على الأقل.

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