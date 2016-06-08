دراسة: الفطر السحرى قد يساعد على تخفيف الاكتئاب الحاد

توقع علماء ببريطانيا اليوم الثلاثاء، أن مادة السيلوسيبين وهى المادة المخدرة فى الفطر السحرى أن تكون علاجا فعالا قريبا للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الحاد والذين لا تحقق معهم وسائل علاجية أخرى أى نجاح.

وقال الباحثون البريطانيون إن دراسة رائدة صغيرة شملت استخدام السيلوسيبين فى حالة الاكتئاب المستعصى أظهرت أن المادة المخدرة آمنة وفعالة، حيث أظهرت الدراسة أنه من بين 12 مريضا حصلوا على المخدر ظهر عليهم جميعا انخفاض فى أعراض الاكتئاب لثلاثة أسابيع على الأقل، واستمر 7 منهم فى الاستجابة بشكل إيجابى لمدة ثلاثة شهور بينما ظل خمسة فى حالة الأعراض الخفيفة بعد الأشهر الثلاثة.

وقال روبن كارت هاريس الذى قاد الدراسة التابعة لإدارة الطب بكلية لندن إمبريال إن النتائج التى نشرت فى مطبوعة لانسيت للطب النفسى كانت مدهشة.

وذكر أن المرضى تحدثوا عن خوض تجربة عميقة وبدا أنهم يعيشون تحولا فى الطريقة التى يرون بها العالم.

>وقال للصحفيين خلال مؤتمر فى لندن "لكن ينبغى ألا ننجرف وراء هذه النتائج. هذه ليست رصاصة سحرية. بدأنا نتعلم للتو كيف نطبق هذا العلاج."

وينمو الفطر السحرى فى جميع أنحاء العالم ويستخدم منذ العصور القديمة لأغراض غير طبية وفى الطقوس الدينية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 350 مليون شخص فى العالم يعانون من الاكتئاب وهو اضطراب ذهنى شائع من أعراضه الحزن واللامبالاة والإرهاق والشعور بالذنب والتقدير المنخفض للذات والنوم المتقطع وفقدان الشهية وقلة التركيز.