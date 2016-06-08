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وزير الري : لدينا خطة لتوفير 10 مليار متر مكعب مياه إضافية بحلول 2030

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وزير الري : لدينا خطة لتوفير 10 مليار متر مكعب مياه إضافية بحلول 2030 وزير الري : لدينا خطة لتوفير 10 مليار متر مكعب مياه إضافية بحلول 2030

الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري – أرشيفية

عرض الدكتور محمد عبد العاطي  وزير الموارد المائية والري تقريراً خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حول الموقف المائي ورؤية الاستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه، حيث أكد الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدبير حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الإستهلاك و إعادة تدوير ومعالجة المياه، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية، وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة 2017/2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة.

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