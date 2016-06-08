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إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات في مشاجرة بسوهاج‎

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إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات في مشاجرة بسوهاج‎ إصابة 6 أشخاص بينهم 3 سيدات في مشاجرة بسوهاج‎

مشاجرة – أرشيفية

مراسل «ONA»:

استقبل مستشفى جرجا العام، اليوم الأربعاء، 6 أشخاص من بينهم 3 سيدات مصابتين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية خارفه – دائرة المركز بسبب خلافات سابقة.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بناحية خارفه – دائرة المركز، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلاً من طرف أول:- ابتسام رفعت محمود 27 سنة ربة منزل – مصابه ” بإشتباه ما بعد الارتجاج وجرح سطحي وتورم بالجبهة ” وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وفايزه أحمد ثابت 23 سنة ربة منزل، كوثر عطا علي 57 سنة ربة منزل، حسام جمال صادق 16 سنة طالب – مصابين ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجس، و طرف ثان :-طارق السيد محمود 22 سنة طالب – مصاباً ” بكسر بالساعد الأيسر وسحجات بالوجه ، رضا رشاد رضا 23 سنة مجند بقطاع الأمن المركزي بسوهاج [ إجازة تنتهي 16 الجاري ] – مصاباً ” بسحجات متفرقة بالعضد الأيسر”.

تم ضبط طرفي المشاجرة  وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب بالعصي والشوم وإحداث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5000 جنح المركز لسنة 2016، وجار العرض علي النيابة العامة.

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