إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بأسيوط الأسبوع المقبل

طالب المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مديرية التربية والتعليم بسرعة العمل على الانتهاء من اعمال نتيجة الشهادة الاعدادية والاعلان عنها وطمانة المواطنين على مستقبل ابنائهم وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى الى مكتب محافظ أسيوط الذي أكد ان التاخير يرجع الى عجز في كنترول الشهادة الاعدادية وانه ارسل اكثر من استعجال لاعلان النتيجة مع اتخاذ صالح الطلاب باعتباره الاهم.

> وقال ياسر الدسوقي ان رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي “الاعدادية” بمديرية التربية والتعليم طلب تأجيل اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية وذلك على خلفية العجز في الاعضاء بالكنترول على ان يتم الانتهاء من اعمال اللجنة واعلان النتيجة خلال 15 يوما من انتهاء اعمال اخر يوم في التصحيح وهو يوم 28 مايو الماضي بحيث يتم الاعلان عن النتيجة بداية الاسبوع القادم مراعاة للدقة وتلاشي الاخطاء.

> وقال محمود احمد عبد الحافظ رئيس لجنة الامتحانات في مذكرة قدمها للعرض على محافظ أسيوط ان اجمالي العجز في الاعضاء بكنترول الشهادة الاعدادية وصل الى نسبة 28 % في الفصلين الدراسيين ليصبح العجز حوالي 101 عضوا من اجمالي 360 عضو ما اثر على سرعة انجاز سير العمل باللجنة مشيرا الى انه تم الاعلان عن قيول اعضاء جدد بالكنترول لاكثر من شهر وتقدم 24 عضو من جملة 317 عضوا للفصل الدراسي الثاني لافتا الى انه لا يوجد اقبال على اللجنة لانخفاض العائد المادي بها حيث ان مكافئة اللجنة 5 % من اساسي مرتب عام 2014.

> وقال رئيس اللجنة العجز بدأ ب43 عضوا منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وتم سحب اعضاء من اللجنة لانتدابهم في امتحانات التعليم الفني بجملة 26 عضوا وامتحان الثانوية العامة باجمالي عدد 22 عضوا مع انقطاع 10 اعضاء ليصل العدد الاجمالي للعجز الى 101 عضوا.

> وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة أسيوط للعام الحالي 2015/2016 حوالي 63 الف و439 طالبا وطالبة .